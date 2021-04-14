Стоимость проезда по платной трассе М-4 «Дон» до Краснодара останется прежней до октября 2021 года

Стоимость проезда по платной трассе М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара останется на уровне прошлого года, сообщили в пресс-службе «Автодора».

Сезонный тариф на проезд в дневное время, c понедельника по четверг, будет действовать с 16 апреля по 17 октября 2021 года. Проезд по всем платным участкам дороги на легковом автомобиле составит: с использованием транспондера - 1 584 руб., за наличные и по банковской карте - 1 760 руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, стоимость платной трассы Джубга – Сочи, по предварительным расчетам, составит 2,4 трлн руб. По информации «Автодора», строительство платной трассы Джубга – Сочи может быть закончено к 2035 году, а обходы Туапсе и Лазаревского - к 2030 году.

Наталья Решетняк