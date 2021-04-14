«Эвалар» увеличил чистую прибыль в семь раз

Производитель биологически активных добавок «Эвалар» по итогам 2020 года увеличил выручку с 8,6 млрд руб. до 10,7 млрд., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль за год увеличилась в семь раз – до 4,4 млрд руб.

По оценкам DSM Group, доля «Эвалар» на росийском рынке БАД - 16,1% в рублях. В 2020 году был зафиксирован подъем объёма реализации на 10,1%.

В целом, по данным DSM Group, в 2020 году емкость коммерческого рынка биодобавок в РФ составила 74,1 млрд руб. (+17,1% относительно 2019 года) или 321,8 млн упаковок (-1,2%). «Заметное оживление продаж было на протяжении первого квартала, а после начала пандемии коронавирусной инфекции всплески реализации были «точечными», в целом же начиная с апреля продажи пошли на спад», - сообщает компания.

ЗАО «Эвалар» зарегистрировано в 1991 году в Алтайском крае. В уставном капитале компании 95,83% принадлежит 23 гражданам России, еще 4,17% — ЗАО «НПК „Алтай”».

Оксана Павлова