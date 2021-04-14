Суд арестовал у семьи пермского бизнесмена недвижимость в Испании

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление АО «Управляющая компания “Агидель”» о принятии обеспечительных мер по иску к бывшему владельцу холдинга «Уралавтоимпорт» Сергею Шаклеину об оспаривании совершенной им сделки. Заявитель потребовал запретить совершение ответчиком сделок, направленных на отчуждение или обременение недвижимости в Испании: земельного участка площадью 509 кв. м и расположенного на нем дома 220,49 кв. м в Ориуэла-Коста. Суд счел данные меры соразмерными требованиям УК «Агидель» и удовлетворил ее заявление.

Напомним, вышеуказанное имущество Сергей Шаклеи по договору дарения передал своему сыну Юрию Шаклеину. «Агидель», которая является одним из конкурсных кредиторов Сергея Шаклеина, в октябре прошлого года подала в суд заявление о признании этого договора недействительным ввиду наличия признаков мнимой сделки и злоупотребления правом.

Напомним, «Уралавтоимпорт» прекратил свою деятельность в ноябре 2018 года. До этого холдинг был крупнейшим игроком автомобильного рынка в Перми, в его портфеле насчитывалось свыше десяти брендов. Однако в 2016-м у компании возникли трудности с обслуживанием кредитов, прежде всего основного, от Сбербанка. Кредитор обратился в суд с требованием признать несостоятельными несколько ООО, входящих в УАИ.

В 2018 году был признан банкротом владелец холдинга Сергей Шаклеин, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал банк «Урал ФД». В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга УАИ — ООО «Урал Моторс Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.