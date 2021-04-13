Татарстан хочет вложить в инфраструктуру 16,7 млрд рублей от реструктуризации кредитов РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей встреча с министром экономического развития России Максимом Решетниковым поднял вопрос о возможности использования высвобождаемых средств после реструктуризации бюджетных кредитов на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов.

Как сообщила пресс-служба главы республики, речь идет о 16,7 млрд руб., которые остались в распоряжении республики в 2021-2024 годах. В частности, эти средства планируется направить на строительство инфраструктуры для будущих заводов по фракционированию плазмы крови, по производству полимерных труб, производственно-складских и логистических комплексов и других проектов. Правительство Татарстана заявило 16 инвестиционных проектов, в том числе пять проектов на территории ОЭЗ «Иннополис» и один в ОЭЗ «Алабуга», которые планируется рассмотреть на очередном заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, отмечает пресс-служба.

«Минэкономразвития России рассмотрит возможность внесения изменений в критерии отбора инвестиционных проектов, чтобы поддержать реализацию новых проектов существующими предприятиями, а также включить проекты по вторичной переработке нефтепродуктов»,— цитирует заявил Максим Решетников.

Госдолг Татарстана на 1 октября 2020 года, по данным Минфина России, составлял 96,8 млрд руб. Из них 84,3 млрд руб. приходятся на бюджетные кредиты федерального центра, а 9,7 млрд руб. — на госгарантии, предоставленные республикой. Татарстан находится на втором месте среди российских субъектов по размеру госдолга. Больший объем заимствований только у Московской области (182 млрд руб.). Вместе с тем по объему бюджетных кредитов Татарстан занимает первое место.

Значительная часть кредитов у республики накопилась во время подготовки к Универсиаде 2013 года в Казани, которая обошлась региону в 228 млрд руб. Из них 63,5 млрд руб. республика взяла в долг у бюджета России. Еще 3,4 млрд руб. в те годы были привлечены на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи и поддержке моногородов. Ставка по ним составляет 0,1% годовых. Изначально предполагалось, что республика будет выплачивать этот долг с 2023 по 2032 год равными долями по 6,7 млрд руб. ежегодно, однако в результате последних соглашений о реструктуризации срок начала выплат отложен до 2025 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"