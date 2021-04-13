«Магнит» занял второе место в списке крупнейших ритейлеров России

Список ТОП-10 ритейлеров продовольственных товаров страны за 2020 год составило агентство Infoline. «Магнит» оказался на второй строчке рейтинга по выручке, ритейлер с краснодарской пропиской, продал товаров на 1,5 трлн руб., впереди его X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») с выручкой почти в 2 трлн руб., об этом пишет Forbes.

При этом по росту выручки в 2020 году «Магнит» оказался в середнячках среди ритейлеров, вошедших в ТОП-10. По сравнению с позапрошлым годом рост этого показателя у компании составил 13%. Больше всего нарастили выручку «Светофор» (+39%), «Вкусвилл» (+38%), «Меркурий Ритейл Груп Лимитед» («Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль») - +18%. Рост выручки X5 Retail Group составила 14%.

Лидерами по количеству магазинов остаются «Магнит» - 21,6 тыс. и X5 Retail Group – 17,7 тыс., на третьем месте «Меркурий Ритейл Груп Лимитед» - 15,9 тыс.

Андрей Ульченко