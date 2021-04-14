KIN UP вышел на торги В Самаре здание развлекательного комплекса на Лесной пустят с молотка за 930 млн рублей

Согласована продажа развлекательного комплекса KIN UP на улице Лесной — начальная стоимость имущества ООО «Самарский деловой центр» составила 930 млн руб. Из них 522,5 млн руб.— залог у АО АКБ «Газбанк». В списке продаваемого имущества значатся 370 позиций, включая нежилые корпуса, землю под ними и технику с транспортом. Рыночная стоимость самого здания KIN UP площадью 10,3 тыс. кв.м оценена в 66,2 млн руб. По мнению экспертов, предлагаемая цена здания низкая для такого местоположения и привлекательная для покупки.

Положение о порядке продажи собственности ООО «Самарский деловой центр» прошло процедуру согласования. Имущество включает комплекс Kin Up на ул. Лесной в Самаре на берегу Волги. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Начальная стоимость всего имущества равна 930,9 млн руб. Из них 522,5 млн руб.— залог у АО АКБ «Газбанк». Начальная цена имущества должника без обременений равна 408,14 млн. Величина задатка устанавливается в размере 10% от начальной цены лота.

В списке продаваемого имущества значатся 370 позиций, включая нежилые корпуса, землю под ними и технику с транспортом. В частности, два корпуса в составе комплекса Kin Up обременены залогом и являются самым дорогим имуществом на торгах. За них предлагают заплатить, соответственно, 272,5 млн руб. (ул. Лесная, 23, корпус 49) и 89,5 млн руб. (корпус 49а). Площадь каждого из них составляет 4,8 тыс. кв.м и 2,9 тыс. кв.м соответственно.

Рыночная стоимость самого здания KIN UP оценена в 66,2 млн руб. Площадь здания составляет 10,3 тыс. кв.м. За культурно-досуговый центр площадью 5 тыс. кв.м (береговая галерея) предлагают заплатить 66,3 млн руб.

По мнению генерального директора Института независимой оценки и аудита Алексея Гурьянова, предлагаемая стоимость здания KIN UP очень низкая: «Получается, 6 тыс. руб. за кв.м. Здесь важна информация о доходе собственника от объекта. Пусть будет из 10 тыс. кв.м общей площади около 80% полезной площади (там небольшие коридоры), соответственно, получится условно 8 тыс. кв.м. Если бы, условно говоря, с квадратного метра я бы получал 200 руб. дохода чистыми, 8 тыс. умножить на 200, получается 1,6 млн, затем умножаем на 12. Получается, если даже я бы получал 200 руб. чистыми с кв. м, то доход за год может составить 20 млн руб., а продают за 66 млн руб. Но здесь доход должен быть выше, чем 200 руб. с кв. м».

Эксперт отмечает, что, оценивая стоимость здания, важно также знать заполняемость объекта: «У развлекательного центра, думаю, должна быть высокая доходность, правда, не за последний год. А в предыдущие годы у центра была хорошая заполняемость и доходность. Невысокая стоимость, цена должна быть разумная для этого места. Шикарная привлекательная цена для покупки и не убитая с точки зрения местоположения». По мнению господина Гурьянова, покупка пройдет достаточно быстро, и вложения окупятся: «И парковка около офисного центра шикарная».

Ранее сообщалось о том, что ООО «Самарский деловой центр» было признано банкротом в 2018 году. Банкротство организации инициировала инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары. «Самарский деловой центр» создан в 1998 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является ООО «Самара-Сити», принадлежащее Ирине Дьяченко. В списке бывших собственников «Самара-Сити» фигурируют сам Олег Дьяченко, Владимир Аветисян и Андрей Кислов. Всех троих считали создателями группы компаний «Волгопромгаз». Также им принадлежал Газбанк. Судя по финансовой отчетности, последние несколько лет СДЦ демонстрировал убытки. В 2018 году выручка компании составила 106 млн руб., убыток — 96 млн руб.

Ани Айвазян