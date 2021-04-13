На главу МУП «Сельхозжилсервис» в Азнакаево возбудили уголовное дело о растрате

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело о присвоении или растрате с использованием служебного положения в крупном размере (ч.3 ст. 160 УК РФ) в отношении главы МУП «Сельхозжилсервис» (город Азнакаево). Об этом «Ъ-Казань» сообщили в Счетной палате Татарстана, которая в феврале провела проверку расходования бюджетных средств в МУП и передала материалы «с признаками коррупционных проявлений» в СКР.

Согласно данным Kartoteka.ru, директором МУП «Сельхозжилсервис» является Ильнур Фазлыев, предприятие управляет эксплуатацией жилого фонда.

В частности, Счетная палата выявила фиктивные документы о расходовании МУП около 2 млн руб. Кроме того, в бухгалтерии отсутствовали отчеты по авансам на 630 тыс. руб., полученным директором в сентябре 2020 года. Также была выявлена проведенная в июне того же года повторная оплата на 503,6 тыс. руб. стройматериалов, приобретенных ранее для ремонта детского сада в селе Какре Елга.

Кроме того, предприятие имело двухмесячную задолженность по зарплате на 10 млн руб.

МУП к настоящему времени оплатило административные штрафы в сумме 197,3 тыс. руб., наложенные на его директора как на должностное и физическое лицо, отметили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на аудитора Счетной палаты Татарстана Александра Якупова.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"