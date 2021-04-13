Глава Пентагона несильно обрадовал Берлин

Вашингтон увеличит контингент военнослужащих США в ФРГ на 500 человек. Об этом сегодня, будучи в Берлине в ходе своего первого большого европейского турне, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Приободрить других партнеров по НАТО глава Пентагона сможет в среду на переговорах в Брюсселе.

Берлин налаживает диалог с новой администрацией США. Свидетельством тому должен был стать визит главы Пентагона Ллойда Остина в Германию и его встреча во вторник с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В ходе первой очной встречи гость дал понять, что при президенте Джо Байдене Вашингтон куда более лояльно настроен в отношении Берлина, чем это было при Дональде Трампе.

Тот, напомним, планировал вывести из Германии от 9,5 тыс. до 12 тыс. американских солдат, обвиняя Берлин в «многомиллиардной» задолженности перед США и НАТО. «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать ее от России. Так не пойдет»,— возмущался Дональд Трамп. Ллойд Остин, наоборот, объявил об увеличении военного контингента США в ФРГ. Правда, всего на 500 человек.

В ходе совместной пресс-конференции с госпожой Крамп-Карренбауэр Ллойд Остин также подтвердил, что сокращения войск более не планируется.

А их увеличение, заверил министр,— это не столько «сигнал России», сколько «сигнал НАТО, что США поддерживают альянс в полной мере и, главное, ценят отношения с немецкими партнерами». Военнослужащие США прибудут в ФРГ уже осенью.

Глава Пентагона Ллойд Остин Фото: Kay Nietfeld, Reuters

«Мы, конечно, сегодня говорили об актуальной ситуации на востоке Украины. Как и вчера на встрече G7, мы были едины: мы активно поддерживаем то, что со стороны Украины демонстрируется большая сдержанность. Мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за передвижениями войск со стороны России»,— в свою очередь, заявила по итогам переговоров Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В Минобороны ФРГ также отметили, что первая встреча прошла «в дружеской атмосфере», и напомнили, что глава Минобороны США стал первым членом нового американского правительства, лично прибывшим в Германию.

Впрочем, он был здесь не впервые: «друг этой страны», как назвала его госпожа Крамп-Карренбауэр, сам проходил службу как солдат в числе американских военнослужащих, направленных в ФРГ. В настоящее время службу в ФРГ проходят 34,5 тыс. американских военных.

Свое европейское турне Ллойд Остин продолжит в Брюсселе — именно этот пункт считается ключевым в его поездке. В среду министр проведет там переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также примет участие в заседании министров обороны и министров иностранных дел стран альянса (правда, большинство собеседников подключатся в режиме видеоконференции). К встрече присоединится и госсекретарь США Энтони Блинкен, который прилетел в Брюссель еще сегодня утром. В центре внимания в ходе переговоров будут обстановка на востоке Украины, Афганистан и Иран.

Галина Дудина