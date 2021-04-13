Аномальное тепло покинет Москву

По прогнозам синоптиков, 14 апреля в столице и области ожидается до +23 градусов, а 15 апреля воздух прогреется до +21 градуса, что на 8-10 градусов выше апрельской нормы. Однако в конце рабочей недели антициклон начнет покидать город, небо затянет облаками и температура постепенно понизится, говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Я бы назвал это волной весеннего удовольствия: сейчас температура выше нормы на 8-10 градусов, а дневные показатели превышают 20 градусов. Думаю, такая погода для всех людей комфортна, ею нужно наслаждаться. Во вторник, среду и четверг будет ясно, а в пятницу уже станет облачно, но существенных осадков не ожидается. Вполне вероятны небольшие дожди, солнечные лучи будут поглощаться облаками и не смогут достичь земной поверхности, что повлечет постепенное снижение температуры. Но мне бы не хотелось говорить про похолодание, потому что все равно сейчас температура воздуха довольно высокая для нашего климата. Она выше нормы четыре-пять градусов, в середине апреля так редко бывает. Ночные температуры понизятся до +2…+7. Покажется, что это — ух, какое похолодание, но на самом деле это все равно очень теплая погода», — отметил Роман Вильфанд.

Власти Москвы тем временем готовятся отключать отопление в городе. Как заявил заммэра столицы Петр Бирюков, этот процесс может занять четыре дня. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем — в дома, школы, детские сады и больницы.

Владимир Расулов