Cуд обосновал отказ в иске холдингу «Сатурн-Р» к мэрии и правительству

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочную часть решения, касающегося спора между компаниями холдинга «Сатурн-Р» и администрацией Перми. Напомним, ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» и ООО «Пермавтоучкомбинат» пытались признать недействительным соглашения по которому холдинг обязался безвозмездно передать муниципалитету здание школы.

Напомним, «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями о безвозмездном проектировании и строительстве здания школы в ЖК «Арсенал» в 2018 году. Допсоглашением к договору девелопер обязался возвести здесь и детсад на 75 мест. В июне прошлого года компания решила расторгнуть соглашение, мотивировав свои действия тем, что мэрия не согласовывает новые параметры высотности и строительства для четвертой очереди «Арсенала».

Свои доводы истцы обосновывали тем, что сделка, которую СМУ №3 заключило с мэрией и правительством края, является крупной для общества, поэтому директор общества Николай Кирюхин не мог заключать ее без одобрения участников. При этом документов, свидетельствующих об этом, нет. Но в итоге суд в удовлетворении иска отказал.

Как следует из решения, в качестве самостоятельного отказа в удовлетворении требований указан срок исковой давности, который по данной категории споров составляет один год.

Также суд согласился с выводами ответчиков, что Александр Репин, который контролирует СМУ №3, знал о заключении сделки, поскольку лично присутствовал на церемонии заключения соглашения. Кроме того, своими действиями, в том числе и выступлениями в СМИ, господин Репин выражал волеизъявление на совершение этой сделки.

Также суд счел не доказанными доводы истцов, что эта сделка является крупной для общества.