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Дон Мариано Пуч

Фото: Getty Images

Умер Мариано Пуч, основатель косметической компании Puig

Испанская парфюмерно-косметическая компания Puig объявила о кончине одного из основателей компании, Мариано Пуч. В свое время он был президентом Puig и возглавил ее международную экспансию, а также сыграл важную роль в становлении таких дизайнеров как Пако Рабан и Каролина Эррера. Мариано был одним из основателей Института семейного бизнеса в Испании, где он занимал пост президента с 1995 по 1997 год. В молодости он был членом испанской национальной сборной по водным лыжам и дважды становился чемпионом Испании в этом виде спорта. Кроме того, Мариано Пуч был президентом Испанской федерации водных лыж и в 1971 году организовал чемпионат мира по водным лыжам в Баньолес. За свою жизнь Пуч получил множество наград, в том числе золотую медаль Испанского института Нью-Йорка, премию семейного бизнеса Чикагского университета Келлог и премию Королевства Испания, которую ему вручил король Филип VI в феврале 2019 года.

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