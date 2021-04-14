С чувством невыполненного долга

В Краснодарском крае в январе — марте 2021 года количество признанных личных банкротств увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Суды признали несостоятельными более двух тысяч человек. По числу персональных банкротств Кубань занимает третье место в России. Эксперты объясняют это кризисными явлениями, связанными с пандемией коронавируса, а также тем, что процедура банкротства в Краснодарском крае не так сложна в процессуальном плане, как в других регионах.



В январе — марте 2021 года число признанных банкротств жителей Краснодарского края, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), увеличилось на 79,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс), в первом квартале текущего года банкротами признали 2109 физлиц (в 2020 году — 1176).

По числу персональных банкротств Кубань занимает третье место в России после Москвы (2224) и Московской области (2176). В России количество несостоятельных физлиц за первые три месяца 2021 года составило 40,6 тыс. человек, что на 81,5% больше, чем годом ранее.

По словам юриста ЮК «Интеллект» Владимира Павлюка, увеличение числа граждан-банкротов связано с социально-демографическими причинами и уровнем осведомленности об отсутствии единообразия судебной практики по сравнению с другими регионами. «Дело в том, что во многих регионах, в отличие от Кубани, существенно выросли риски завершения процедуры банкротства без списания долга, банкротство сложнее в процессуальном плане, суды запрашивают намного больше доказательств и документов (также у супруга). В нашем крае суды дают возможность обанкротиться лицам, даже не имеющим постоянной регистрации, например, если представляются доказательства трудоустройства либо посещения детей должника школы или детского сада», — поясняет господин Павлюк.

Адвокат Роман Кабанов объясняет рост четырьмя причинами. Во-первых, окончанием моратория на банкротства и негативной экономической ситуацией. Во-вторых, проблемные долги перед банками влекут активные действия со стороны банков по банкротству своих должников. В-третьих, банкротства организаций ведут к потере работы физическими лицами — заемщиками, что, в свою очередь, приводит к несостоятельности уже самих физических лиц.

«Из-за крайне сложной экономической ситуации, вызванной последствиями пандемии, санкций и принимаемыми управленческими решениями, волна банкротств захлестывает сначала бизнес. Снижение оборота и доходов бизнеса влечет за собой падение уровня доходов наемных работников (увольнение, снижение зарплат и пр.) и необходимость бизнесу (в том числе банкам) изыскивать средства, чтобы восполнять свои финансовые потери. Самый простой способ восполнить потери — начать работать с дебиторской задолженностью путем банкротства должника», — рассуждает Роман Кабанов.

По его словам, в связи с тем, что процессы в экономике идут медленно, но закономерно, те результаты, которые мы видим сейчас, были спровоцированы ранее принятыми решениями и ситуациями. А введенный ранее мораторий на банкротство и последующая его отмена дадут свои первые плоды осенью 2021 года.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, зависимость числа банкротств от ухудшения финансового состояния заемщиков в 2020 году очевидна, однако не это стало основной причиной резкого роста показателя. «ИП как субъектам экономической деятельности сложнее всех получить кредит в банках. Они не смогли воспользоваться преимуществами, которые предоставляли низкие ставки кредитования в 2020 году. То есть программа льготного кредитования оказалась малоэффективной в отношении ИП. К тому же в период кризиса происходит укрупнение бизнеса, ИП в случае убыточности проще прекратить деятельность, чем предприятиям и организациям МСП. Эффективным при поддержке ИП может стать опыт властей Кубани. Определенная категория граждан сможет получить до 250 тыс. руб. на открытие ИП при заключении социального контракта с органами социальной защиты», — считает аналитик.

Наталья Решетняк, Краснодар