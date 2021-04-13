В Краснодаре осуждены лже-похитители женщины

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание жителям Краснодара Константину Султанову и Максиму Расоеву, которые признаны виновными в мошенничестве и покушении на особо крупное мошенничество, сообщила прокуратура края. В 2017 году Султанов и Расоев, узнав о похищении женщины, получили у ее родственников якобы для выкупа 1,5 млн руб. и требовали еще 3 млн руб., но были задержаны.

Приговором Ленинского районного суда Краснодара Константину Султанову и Максиму Расоеву было назначено наказание в виде трех лет колонии каждому, однако суд зачел им пребывание под стражей и под домашним арестом, освободив от отбытия наказания. Прокуратура внесла апелляционное представление в связи с мягкостью приговора, в итоге краевой суд приговорил господина Султанова к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а господина Расоева – к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденные были взяты под стражу в зале краевого суда.

Анна Перова, Краснодар