Банкиров вывели из тени

В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» получил девять с половиной лет лишения свободы, еще восьми подпольным финансистам суд назначил незначительные тюремные или условные сроки. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись арестованной собственности попали загородный дом господина Мацелевича в стиле средневекового замка, где он устраивал маскарады, конюшни, а также пруды для разведения африканских сомов. Свою причастность к инкриминируемым преступлениям он отрицает.



Суд Омска рассмотрел уголовное дело крупной теневой финансовой организации, действовавшей в регионе с 2007 по 2014 год. Об этом „Ъ-Сибирь“ рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова.

По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5%. В финансовой организации имелось два подразделения. Одно оказывало бухгалтерские услуги, принимало и выдавало деньги, проводило платежи, второе занималось юридическим прикрытием. Для денежных переводов составлялись фиктивные документы, где в качестве обоснования платежа были указаны оплата за поставленные товары или выполненные работы. Деятельность организации, по мнению силовиков, была тщательно законспирирована. Финансисты придумали свою терминологию, по пути из дома на работу они несколько раз меняли такси, не задерживались подолгу в одном офисе. Тем не менее осенью 2015 года теневых банкиров удалось вычислить. Один из клерков, чей телефон прослушивался с санкции суда, забыв о мерах предосторожности, заказал доставку пиццы в офис.

«Одномоментно было проведено около 40 обысков — в офисе, квартирах, загородных домах подозреваемых. Содержание изъятых компьютеров позволило установить всю схему работы преступной группы и всех ее участников»,— сообщила госпожа Болдинова. Следователи задержали участников нелегальной финансовой организации, включая ее идейного вдохновителя — известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича. По подсчетам силовиков, подпольный банк совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., заработав на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании подставных фирм (ст. 173.1), которых было зарегистрировано около полусотни. В последующем в деле появился новый эпизод — хищение около 580 млн руб. у ООО «Банк „Сириус“».

Как рассказали участники расследования, при помощи информации, поступившей из Росфинмониторинга, удалось разыскать и арестовать имущество обвиняемых и их родственников на сумму 237 млн руб. У главного фигуранта дела Станислава Мацелевича был арестован загородный дом, построенный в стиле средневекового замка: там бизнесмен любил устраивать костюмированные балы и маскарады, которые собирали до сотни гостей. Среди арестованного имущества бизнесмена — конюшни, снегоходы, катера, а также пруды, где разводили африканских сомов. Как сообщил „Ъ-Сибирь“ адвокат Андрей Хабаров, его доверитель Станислав Мацелевич отрицал свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям.

В 2019 году расследование было завершено, и дело поступило в Центральный райсуд Омска. Рассмотрение завершилось в 2021 году. В прениях сторон гособвинитель запросил для господина Мацелевича 15 лет лишения свободы, для восьми его помощников — от шести до 13 лет заключения. Оглашение приговора заняло у суда несколько дней. Станиславу Мацелевичу с учетом прежнего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» присудили девять с половиной лет лишения свободы. Трем подсудимым назначили от двух до трех лет колонии общего режима, еще пятеро отделались условными сроками, сообщили в прокуратуре Омской области. По словам Андрея Хабарова, решение об обжаловании приговора будет принято после изучения текста решения, который занимает более 500 страниц.

Отметим, что трое обвиняемых по делу, среди которых родной брат Станислава Мацелевича Владислав, объявлены в международный розыск. Еще трое фигурантов, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, давно осуждены.

Константин Воронов