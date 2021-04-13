Прокуратура начала проверку по факту пожара в Бобровском районе Воронежской области

Прокуратура Бобровского района Воронежской области проверяет исполнение противопожарного законодательства в деятельности администрации сельского поселения Мечетка. Здесь около 12 часов дня 13 апреля произошло возгорание сухой растительности, а из-за сильного порывистого ветра огонь перекинулся на близлежащие улицы. К 16 часам пожар охватил пять жилых и шесть нежилых домов, одну хозяйственную постройку. К вечеру в правительстве региона уточнили, что огонь охватил всего 12 строений, из них восемь — жилых: «Эвакуация жителей села не требуется, погибших и пострадавших нет». К тушению привлекли 42 человека и 13 единиц спецтехники. Губернатор Александр Гусев поручил подчиненным рассмотреть вопрос о возможном оказании помощи пострадавшим от пожара селянам.

В прокуратуре сообщили, что на территории Мечетки проживают около 900 человек, располагается отделение Липовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, в котором находятся пять постояльцев (четверых оперативно перевезли в отделение дома-интерната в селе Липовка, а одного забрали родственники). На базе сельского дома культуры уже организован пункт временного размещения для лиц, чьи дома уничтожены огнем.

По данным регионального ГУ МЧС, сегодня на территории области зафиксированы около 140 вызовов пожарных подразделений. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Бобровском, Аннинском и Рамонском районах. Непосредственно около Воронежа действуют два ландшафтных пожара - один в районе Масловки, второй - вблизи Семилукских выселок (здесь огонь локализовали на площади 8 га). По сообщению спасателей, ожидается прибытие в Воронеж двух спецбортов пожарной авиации МЧС России - вертолета Ка-32 и самолета амфибия Бе-200. «По прогнозам синоптиков, сегодняшние погодные условия повторятся и завтра, и только в четверг к нам потихоньку придут локальные дожди, которые к выходным должны усилиться и накрыть область почти полностью»,- добавили в ГУ МЧС по региону.

Накануне глава Воронежской области Александр Гусев, напомним, предложил привлекать к «материальной ответственности» хозяйствующих субъектов, если они «умышленно производят пал сухой травы». «Эти люди не должны получать меры государственной поддержки, вне зависимости от состояния экономики на их предприятиях. Понятно, что мы будем заботиться о их работниках, чтобы до крайностей не дошло. Но собственники и руководители этих предприятий должны нещадно наказываться отсутствием мер господдержки»,- подчеркнул господин Гусев.

В какую сумму оценивалась охрана лесов в Воронежской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков