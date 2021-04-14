Джо Байден переходит на японский

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в среду начнет визит в США, став первым иностранным лидером, которого примет президент Джо Байден. В ходе переговоров в Белом доме будет проведена перенастройка союзнических отношений двух стран. Новому сближению США и Японии способствуют все более актуальная для Вашингтона задача сдерживания Китая, а также проблема безопасности Корейского полуострова, вдвойне болезненная для Токио в связи с нерешенным вопросом о возвращении похищенных спецслужбами КНДР японских граждан.

Подготовка к начинающемуся в среду трехдневному визиту в Вашингтон потребовала от 72-летнего японского премьера Ёсихидэ Суги не только проработки вопросов двусторонней повестки, но и непростого решения о вакцинации от коронавируса. Именно ее сроки и определили окончательную дату визита, который стал возможным только после того, как в прошлый вторник господин Суга получил вторую дозу американо-германской вакцины Pfizer и BioNTech. Личным примером продемонстрировав доверие препарату, Ёсихидэ Суга пояснил: сделать прививку его заставило желание встретиться с Джо Байденом и стать первым иностранным лидером, которого примет 46-й президент США.

Таким образом, господин Суга продолжит традицию своих предшественников на посту премьера, которые также открывали счет зарубежных встреч предыдущих американских лидеров.

Так, в феврале 2009 года тогдашний японский премьер Таро Асо стал первым иностранным лидером, которого принял в Белом доме 44-й президент США Барак Обама. А затем предшественник Ёсихидэ Суги на посту премьера Синдзо Абэ первым из иностранных лидеров лично пообщался с Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания президентом в ноябре 2016 года, еще до инаугурации.

«Президент США с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Японии в Белом доме. Это станет первым личным визитом зарубежного лидера при администрации Байдена—Харрис, что является отражением наших двухсторонних отношений с Японией, нашей дружбы и партнерства»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы стремимся еще больше укрепить японо-американский союз как основу нашей дипломатии и политики в сфере обеспечения безопасности, продемонстрировав это всему миру»,— высказался в схожем ключе генсек Кабинета министров Кацунобу Като.

Между тем Джо Байдену и Ёсихидэ Суге предстоит не просто подтвердить союзнические обязательства сторон, но и провести перенастройку американо-японских отношений, отвечающую реалиям сегодняшнего дня. Это позволит представить заметно обновленную версию традиционного альянса Вашингтона и Токио, который превращается в «большую двойку» по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Эта тема станет на переговорах в Белом доме главной. Как сообщил Кацунобу Като, стороны обсудят проблему наращивания Пекином военного присутствия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также вопросы денуклеаризации Северной Кореи. В свою очередь, агентство Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве, сообщает, что стратегической задачей Токио становится «построение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона в противовес Китаю, в политике которого усиливаются гегемонистские тенденции».

Усилия по созданию широкой антикитайской коалиции в регионе резко активизировались после прихода в Белый дом новой администрации. В марте Вашингтон провел первый саммит лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), куда помимо США и Японии вошли Австралия и Индия. Идея такой встречи принадлежала Токио и была высказана вскоре после первого телефонного разговора японского премьера с новым президентом США.

Еще одной темой переговоров в Белом доме, связанной уже с ситуацией вокруг Корейского полуострова, станет болезненный для Токио вопрос о похищенных спецслужбами КНДР японских гражданах. «Используя каждый шанс, я буду прилагать усилия для решения этой проблемы и на переговорах на высшем уровне»,— пообещал перед переговорами в Белом доме премьер Суга. В 2002 году северокорейские власти впервые признали факт похищения 13 японцев, пятеро из них смогли вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, однако японская сторона не теряет надежды на их возвращение живыми.

Единственным неурегулированным вопросом в отношениях Вашингтона и Токио стало недавнее решение правительства Японии пересмотреть план переоснащения используемых Силами самообороны страны 20 истребителей F-15 новыми американскими крылатыми и противокорабельными ракетами JASSM и LRASM.

Накануне переговоров в Белом доме министр обороны Японии Нобуо Киси отдал распоряжение внести радикальные изменения в изначальный план переоснащения F-15, учитывая, что предполагавшаяся стоимость модернизации, которая должна была составить 21,3 млрд иен ($204 млн) в ходе переговоров с Вашингтоном выросла почти в пять раз. Как ожидалось, средства на эти цели будут выделены уже в этом году, однако в итоге реализация программы была отложена до 2027 года.

Напомним, что американские крылатые ракеты JASSM и LRASM с дальностью полета около 900 км потребовались Токио для повышения оборонительного потенциала Сил самообороны при защите отдаленных островов, оспариваемых Пекином.

Между тем накануне американо-японского саммита администрация США сделала ряд новых символических жестов в адрес Токио, поддержав японскую сторону по двум принципиальным вопросам — проведения летней Олимпиады и утилизации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», которую японские власти намерены сбросить в океан.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американские спортсмены примут участие в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года, несмотря на признаки ухудшения эпидемиологической обстановки в Японии.

Кроме того, администрация Байдена встала на японскую сторону в разгорающемся споре о том, имеет ли Токио право начать сброс в океан воды, использовавшейся для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», пострадавшей во время цунами 2011 года.

В заявлении МИД КНР выражается озабоченность «односторонним решением японского правительства», которое было принято «без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом, несмотря на внутренние и внешние сомнения и возражения».

Тон заявления Вашингтона был совсем иным. «В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, проявила прозрачность в отношении своего решения и, как представляется, выбрала меры, соответствующие глобально признанным стандартам ядерной безопасности»,— заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Сергей Строкань