Несанкционированную свалку ртутных ламп ликвидировали в Рыбинске

В городе Рыбинске Ярославской области ликвидирована свалка ртутных ламп на контейнерной площадке в районе Скоморохова гора, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. Ранее информация о складировании ртутных ламп на свалке появилась в социальных сетях. По данным департамента, сведения о нарушении переданы в управление Роспотребнадзора. Опасные отходы вывезены и отправлены на утилизацию.

В департаменте уточнили, что на территории Рыбинска открыты пункты сбора ртутьсодержащих отходов. Их транспортировку и обезвреживание осуществляет лицензированная организация в рамках региональной ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области».

Всего в регионе за 2020 год выявлено 204 нарушения в сфере обращения с отходами, а также 482 несанкционированные свалки. К административной ответственности привлечено более 130 физических, должностных и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила более 1.7 млн руб.

Дарья Сабаева