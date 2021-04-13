«Мозги в стране есть — не все еще уехали» Дмитрий Дризе — об интеллектуальном потенциале России

«Опаздывающий производитель»: Россия отстает в развитии передовых технологий — это выводы доклада экспертов НИУ ВШЭ. Как отмечается в документе, страна сохраняет прочные позиции в ядерном сегменте и вооружениях. Однако этого недостаточно для достижения целей долгосрочного развития. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что государству следует серьезно задуматься о смене приоритетов.

Доклад НИУ ВШЭ характеризует Россию как «малозаметного участника глобального рынка передовых производственных технологий, который рискует отстать навсегда от технологических лидеров». Конечно, нельзя сказать, что все совсем плохо. Страна по-прежнему делает ракеты. Основные статьи экспорта продвинутых технологий из России — аэрокосмическое производство, ядерные технологии и вооружение. Однако данные сегменты нельзя отнести к передовым и быстрорастущим. Выше сказанное позволяет сделать неутешительный вывод: существует риск не достигнуть целей устойчивого развития.

По мнению авторов доклада, «сейчас Россия находится на принципиальной развилке — задержаться в группе отстающих навсегда или примкнуть к стану догоняющих». Внимание — догоняющих, а не лидеров.

Честно говоря, выводы не очень удивляют. Сенсацией можно было бы считать, что мы достигли большого прорыва в этом направлении. Справедливости ради стоит отметить, что развитие передовых технологий значится среди государственных приоритетов, тема отражена в национальных проектах. Однако последние периодически буксуют, вскрываются разные недочеты: отстает законодательная база и отсутствуют четкие механизмы распределения ресурсов. Все это можно перечислять до бесконечности. Есть такой момент, когда силовики начинают вмешиваться и проверять эффективность выделения средств или шпионов ищут.

Самое обидное, что мозги в стране есть — не все еще уехали. И деньги имеются немалые.

Вот и вакцину сделали — можем, когда захотим.

Но получается лишь тогда, когда действует принцип «всем миром навалиться», когда у президента на контроле, и желательно несколько раз проверить. Ручное управление, одним словом.

Однако направлений так много, что за всем из Кремля не уследишь. А как только контроля должного нет, так, глядишь, вместо прогрессивных технологий офисный центр или элитный коттеджный поселок построили. А прорыв в светлое завтра — по остаточному принципу. Причину, почему не получилось, всегда можно объяснить, как было сказано выше: документация не годится или законодательная база хромает. Так что впору в очередной раз задуматься об эффективности управления — это, во-первых. А, во-вторых, чем врагов искать, может быть, стоит всю государственную мощь направить именно на создание экономики знаний, чтобы не удивляться «роли малозаметного участника глобального технологического рынка».