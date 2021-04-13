Турнир IRONMAN в Санкт-Петербурге надеются провести без ограничений

Власти Санкт-Петербурга надеются, что соревнования по триатлону IRONMAN удасться провести в полном объеме, без дополнительных ограничений. Об этом на пресс-конференции заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Мы готовимся к проведению соревнований в полном объеме и надеемся, что никакие дополнительные ограничения не появятся, — сказал господин Пиотровский. — В настоящее время мы прорабатываем разные сценарии и разные пути взаимодействия с приезжающими гостями, находимся в постоянном диалоге с Роспотребнадзором. Сейчас у нас положение с коронавирусом приемлемое, стабильное, и надеемся, что оно таким и сохранится. Если нет — рассматриваем различные варианты, но надеемся, что никаких дополнительных мер нам не придется вводить. Если такая необходимость будет, нами проработаны пути проверки гостей города на коронавирус».

В соревнованиях будут участвовать 2500 человек из 64 стран мира, в том числе 2250 спортсменов из России. Санкт-Петербург будут представлять 600 человек, в их числе триатлонисты, выступающие на профессиональном уровне, и 19 человек, входящих в сборную страны.

IRONMAN пройдёт с 30 июля по 1 августа. Основной этап гонки пройдет на второй день. Его разделят на 3 гонки: первая — плавание на дистанцию 1.9 км, вторая — велогонка на 90 км, третья — полумарафон на 21.1 км. Плавание пройдет в Гребном канале, трасса для бега проложена на Крестовском острове и в ЦПКиО на Елагином острове, велоэтап на ЗСД.

Принять участие в соревнованиях планирует Александра Разаренова, одна из ведущих триатлеток России.

Алина Лаврикова, Екатерина Логвиненко