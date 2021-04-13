Ярославским безработным дадут деньги на открытие бизнеса

Жители Ярославской области, зарегистрированные в качестве безработных в центрах занятости населения, могут разово получить 68,5 тыс. руб. на открытие собственного бизнеса, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что также предусмотрена финансовая помощь на подготовку документов в сумме фактически произведенных расходов, но не более 12 тыс. 130 руб.

В пресс-службе уточнили, что обязательным условием получения денег является наличие бизнес-плана и его успешная защита. По данным пресс-службы, при реализации своего стартапа, жители Ярославской области чаще отдают предпочтение услугам по ремонту бытовой техники, а также предоставлению юридических и парикмахерских услуг.

Дарья Сабаева