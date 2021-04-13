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В Ростовской области в ДТП с легковушкой пострадал ребенок

Днем 13 апреля на 1 км автодороги Шахты — Белая Калитва произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девочка 2019 года рождения. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, водитель Nissan Almera не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась. В итоге девочка, которая сидела у матери на ко руках на заднем сидении, получила травмы. Детского кресла в машине не было. По факту происшествия проводится проверка.

Наталья Шинкарева


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