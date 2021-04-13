В Ярославской области на строительство медучреждений выделили более 1 млрд рублей

В 2021 году в капитальное строительство медучреждений Ярославской области будет инвестировано более 1 млрд руб., сообщили в региональном департаменте строительства.

По данным департамента, в частности, средства направлены на строительство детской поликлиники при клинической больнице №2 на улице Попова в Ярославле. В настоящий момент, в медучреждении ведется отделка помещений. Готовность объекта составляет 52%. В больнице предусмотрены клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения, а также бассейн для грудничков. На прилегающей к поликлинике территории будет обустроена парковка, а также специальный навес для хранения колясок.

Кроме того, в Ярославле в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжается возведение хирургического корпуса онкологической больницы. Его готовность составляет 55%.

«Еще по двум объектам здравоохранения в этом году мы проведем проектирование – это детская поликлиника на 300 посещений в смену в Рыбинске и обсервационный корпус перинатального центра с приспособлением под центр медицинской реабилитации для детей раннего возраста в Ярославле»,— уточнили в департаменте.

Дарья Сабаева