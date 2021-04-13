Гражданин США по решению суда аннулировал покупку земли в Туапсинском районе

Туапсинский районный суд по иску прокурора обязал иностранного гражданина произвести отчуждение земельного участка, незаконно приобретенного на приграничной территории, сообщила прокуратура Краснодарского края. Гражданин США был владельцем участка в приморском поселке Джубга.

По данным надзорного ведомства, Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения иностранными лицами ограничений в приобретении в собственность земельных участков на территории муниципалитета. Туапсинский район включен в перечень приграничных территорий, на которых, согласно указу Президента РФ от 2011 года, иностранные граждан, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками. В ходе проверки был выявлен факт покупки участка гражданином США, в связи с чем прокурор обратился в суд с заявлением о понуждении иностранного гражданина произвести отчуждение земельного участка. Решением Туапсинского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, сообщили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар