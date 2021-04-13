На Дону на медицинскую помощь в 2020 году было направлено 82 млрд рублей

В Ростовской области из федерального и регионального бюджетов в 2020 году на медицинскую помощь жителям региона было направлено 82 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Значительная часть этих средств пошла на подготовку учреждений здравоохранения к работе в условиях пандемии. Более 20 тысяч медицинских работников получили стимулирующие выплаты на общую сумму свыше 2 млрд рублей»,— сказано в сообщении. Кроме того, в прошлом году на мероприятия по борьбе с коронавирусом было направлено 15 млрд руб., что составило 6% консолидированного бюджета Ростовской области.

Наталья Шинкарева