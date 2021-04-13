Против экс-владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» возбудили новое дело

Следственный комитет России направил в Пресненский районный суд Москвы ходатайство об аресте бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И. И… сроком до 12 июня 2021 года»,— говорится в сообщении суда в Telegram.

Как уточнил «РИА Новости» адвокат господина Аверьянова, речь идет стрельбе в пристава. «Эпизод с якобы стрельбой в пристава Бокова, который послужил поводом для возбуждения уголовного дела, не выдерживает никакой критики… Считаем, что есть большие сомнения в обоснованности возбуждения очередного уголовного дела в отношении Ильи Аверьянова»,— сказал он. Адвокат добавил, что пристав был допрошен в декабре 2017 года в рамках предыдущего дела и утверждал, что в него никто не стрелял.

По предыдущему делу, возбужденному по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью ) Илья Аверьянов был оправдан коллегией присяжных. Присяжные признали его невиновным по двум эпизодам — потасовке с сотрудником ЧОПа, в результате которой был смертельно ранен, и избиении работника другого предприятия. Сам господин Аверьянов утверждал, что защищался от рейдерского захвата. В январе 2020 года после оправдательного приговора он был освобожден из здания суда.

О деле предпринимателя — в материале “Ъ” «Присяжные не зря поверили "Меньшевику"».