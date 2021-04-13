В Самаре обсудят застройку участка в Промышленном районе

Начались публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в Промышленном районе Самары. Речь идет о земле в границах ул. Ново-Садовой, Губанова и Солнечной. Эту территорию могут застроить. Соответствующий документ размещен на сайте самарской мэрии.

Вынесенный на рассмотрение проект поправок будет доступен для ознакомления с 24 апреля по 7 мая текущего с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30 (MSK+1) в администрации Промышленного района Самары. Собрание участников по этой теме состоится 12 мая в 16:00.

Публичные слушания завершатся 22 мая. Ранее сообщалось о планах застройки указанной территории высотным жильем. Но эта инициатива несколько лет назад вызвала протест местных жителей.

Георгий Портнов