13 апреля, вторник
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

В Татарстане открыли горячую линию по вопросам отмены рейсов в Турцию

Управление Роспотребнадзора по Татарстану открыло горячую линию по вопросам отмены рейсов в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Звонки принимаются по телефону: +7 (917) 224-87-94.Также по данному вопросу можно обратиться в консультационный центр по телефону: +7 (843) 221-90-16. Звонки принимаются с 10:00 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:45.

Напомним, с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Решение принято в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции. Мера будет действовать до 1 июня.

"Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

Самое читаемое

Профиль пользователя