В Татарстане открыли горячую линию по вопросам отмены рейсов в Турцию

Управление Роспотребнадзора по Татарстану открыло горячую линию по вопросам отмены рейсов в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Звонки принимаются по телефону: +7 (917) 224-87-94.Также по данному вопросу можно обратиться в консультационный центр по телефону: +7 (843) 221-90-16. Звонки принимаются с 10:00 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:45.

Напомним, с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Решение принято в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции. Мера будет действовать до 1 июня.

"Ъ-Казань"