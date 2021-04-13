В Троицке задержали картофель, который везли в Казахстан под видом цитрусовых

Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области задержали на российско-казахстанской границе партию картофеля, которую пытались вывезти из страны под видом цитрусовых, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения при вывозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска выявили на контрольно-пропускном пункте «Троицк». 20 т картофеля везли в Республику Казахстан по фитосанитарному сертификату, выданному на лимоны, апельсины и мандарины. Документ признали недействительным и запретили вывоз картофеля с территории РФ до оформления соответствующего сертификата. Перевозчика привлекли к административной ответственности.