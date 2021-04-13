Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Удмуртию

В Удмуртии начнут прививать от новой коронавирусной инфекции вакциной «ЭпиВакКорона». Как сообщил на своей странице во «Вконтакте» глава республики Александр Бречалов, в регион прибыла первая партия этой вакцины из 1 620 доз. Как и использующийся сейчас в Удмуртии «Спутник V», «ЭпиВакКорона» — двухкомпонентная вакцина, однако у нее другой режим хранения: от +2 до +8 градусов.

«Именно поэтому в первую очередь «ЭпиВакКорона» будет использоваться на дому для вакцинации маломобильных граждан — жителей старше 65 лет и инвалидов. Медучреждения уже составляют списки. Первая партия позволит привить 810 человек»,- сообщил господин Бречалов.

Вакцину «ЭпиВакКорона» разработали в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее сообщалось, что всего в Удмуртию поступило 60 382 дозы «Спутник V». По данным на утро 13 апреля 60 464 человека всего вакцинировали, из них 40 841 получили второй компонент.