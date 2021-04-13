В электричке между Ярославлем и Рыбинском появился Wi-Fi

В Ярославской области пригородные экспрессы «Чайка», следующие по маршруту Ярославль - Рыбинск, оснастили бесплатным беспроводным доступом в интернет, сообщили в пресс-службе АО «Северная пригородная пассажирская компания». Кроме того, в данных поездах запущен развлекательный медиапортал.

«Чтобы воспользоваться сервисом доступа к медиапорталу по Wi-Fi, необходимо единожды пройти авторизацию в незащищенной сети A-FreeWiFi. В дальнейшем устройство пользователя будет автоматически подключаться к данной сети»,— уточнили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время доступом к Wi-Fi оборудованы восемь вагонов пригородных поездов. В течение года планируется установить оборудование еще в 12 вагонах.

Дарья Сабаева