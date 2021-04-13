Андрей Травников: «Вакцинация всех участников и организаторов Парада Победы проводится заблаговременно»

Губернатор Андрей Травников провел очередное заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа». В мероприятии в режиме ВКС приняли участие руководители органов исполнительной власти, советов ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов всех муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.



Глава региона подчеркнул, что в этом году праздник пройдет в традиционном формате — с участием главных героев Дня Победы и зрителей, но, безусловно, с соблюдением всех санитарных мер и социального дистанцирования.

«Наша основная задача — провести мероприятия на высоком организационном уровне, обеспечив безопасность в первую очередь ветеранов, которые в условиях пандемии коронавируса почти год находились на изоляции. Мы позаботились о том, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало, в том числе заблаговременно начали и продолжаем вакцинацию всех участников и организаторов Парада Победы».

Что касается проведения акции «Бессмертный полк», то Новосибирская область не сможет в 2021 году позволить себе провести ее так, как это было в 2019-м, когда только в Новосибирске в акции приняли участие свыше 240 тыс. человек. «Несмотря на то что в Новосибирской области эпидситуация достаточно спокойная, ситуация вокруг региона и в мире не позволяет нам идти на такие риски. Традиционные колонны сегодня вывести на улицы невозможно»,— отметил губернатор.

Как пояснил ранее руководитель регионального штаба этого общественного движения Павел Жуков, в День Победы шествие «Бессмертного полка» в Новосибирской области будет проходить в онлайн-режиме. «Будет цифровое шествие „Бессмертного полка“, как это уже было в 2020 году. Предусмотрено гораздо больше функционала на электронных площадках. В прошлом году были проблемы и даже судебные дела по поводу того, что полк пытались дискредитировать нацистской символикой и даже с помощью фотошопа вставлять вместо лиц красноармейцев портреты нацистов. В этот раз будет работать беспрецедентное количество модераторов, которые будут отслеживать такие попытки. Будет задействована нейросеть Сбербанка». По словам Павла Жукова, все это поможет не только обезопасить «Бессмертный полк» от преступных посягательств, но и обеспечит хорошую поддержку для всех его участников.

Еще одно важное патриотическое направление работы — благоустройство мемориалов и сохранение воинских захоронений и памятников воинам-сибирякам на территории Новосибирской области, а также установка новых памятных объектов и стелы в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». К этому событию приурочен и выпуск памятного нагрудного знака, который будут вручать фронтовикам. Впервые такие памятные знаки планируется вручать 2 июля 2021 года — в день первой годовщины со дня подписания президентом России Владимиром Путиным указа о присвоении Новосибирску высокого звания.

Губернатор подчеркнул, что работа по сохранению, благоустройству и ремонту мемориальных сооружений не должна быть формальной, не должна быть разовой кампанией, приуроченной к тому или иному юбилею. Эту работу муниципалитеты должны продолжать.

В рамках заседания Андрей Травников вручил награды по итогам проведения мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и Году памяти и славы на территории Новосибирской области.

Осложнение санитарно-эпидемической обстановки в стране, принимаемые меры по противодействию пандемии ни в прошлом году, ни в текущем не повлияли на подходы к решению первоочередной задачи — оказанию всемерной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проявлению заботы об их благополучии и состоянии здоровья. Напротив, минувший юбилейный год Победы обогатил практику новыми формами работы, потребовал существенного повышения активности от волонтеров, расширил круг решаемых ими задач. В условиях сохраняющихся ограничений ни одно из направлений работы, связанных с социально-экономическим положением ветеранов, не было ослаблено.