ПСЖ — «Бавария»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 13 апреля

13 апреля ПСЖ примет «Баварию» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу парижан можно поставить за 2.90, на победу мюнхенцев — за 2.25, на ничью — за 4.20, на пенальти или удаление — за 1.75, на незасчитанный гол — за 2.35, на гол головой — за 2.40, на гол из-за штрафной — за 2.55, на сухую победу одной из команд — за 3.30.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Неймара или Ди Марии можно поставить за 1.85, на гол Мюллера в первом тайме — за 4.00, на гол или голевую передачу Комана — за 2.30, на ассист Дракслера — за 5.50, на гол Шупо-Мотинга головой — за 12.00, на желтую карточку Верратти — за 2.75.

Томас Мюллер

Мюллер — один из самых результативных игроков «Баварии» в текущем сезоне. Он забил 10 голов и сделал 16 ассистов в 26 матчах Бундеслиги, а также отличился 2 голами и 1 голевой передачей в 8 встречах Лиги чемпионов.

На гол или ассист Мюллера можно поставить за 1.75, на гол правой ногой — за 3.00, на голевую передачу — за 3.00, на первый или последний гол в матче — за 3.80, на то, что Томас забьет во втором тайме, — за 4.00, на гол и голевую передачу — за 7.50, на дубль — за 8.00, на гол головой — за 12.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Мюллера. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 15.00, гол и победа «Баварии» со счетом 1:0 за 45.00, удаление за 50.00.

Килиан Мбаппе

Мбаппе — лучший бомбардир ПСЖ. В 27 матчах Лиги 1 он забил 21 гол и сделал 7 голевых передач. Также на его счету 8 голов и 3 ассиста в 8 матчах Лиги чемпионов.

На гол Мбаппе правой ногой можно поставить за 2.50, на голевую передачу — за 3.20, на гол в первом тайме — за 3.55, на то, что Килиан откроет счет в матче, — за 4.20, на дубль — за 5.50, на гол и голевую передачу — за 7.50, на гол из-за штрафной — за 9.00, на гол головой — за 12.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Мбаппе. Варианты с самыми крупными коэффициентами: голы в обоих таймах за 13.00, первый гол в матче и ничья за 20.00, автогол за 50.00.

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