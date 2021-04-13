Вербовщика «Правого сектора» задержали в Норильске

В Норильске задержан 31-летний гражданин Украины, который, по данным органов госбезопасности, занимался вербовкой в экстремистскую украинскую организацию «Правый сектор» (запрещена в РФ). Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вербовка лица в деятельность экстремистской организации). Завтра суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам ФСБ, рекрутер организации с 27 марта по 4 апреля 2021 года вступил в переписку с жителем Норильска, имевшим боевой опыт, предлагая ему вступить в организацию для проведения диверсионных операций на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Илья Николаев