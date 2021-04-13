Главой краснодарского филиала Россельхозбанка назначен Евгений Ковалев

Фото: Россельхозбанк

Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» возглавил Евгений Ковалев. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

В Россельхозбанке Евгений Ковалев работает с октября 2017 года. До настоящего времени он занимал пост руководителя Курского регионального филиала, ранее также был региональными директором управления развития и координации деятельности региональной сети департамента управления и развития филиальной сети банка.

Кроме того, господин Ковалев работал в главном управлении Центрального банка РФ по Курской области, а также в курском отделении Сбербанка (2002 – 2017гг.), в том числе в должности заместителя управляющего.

Одновременно с Евгением Ковалевым также был назначен Олег Трехлебов: он займет должность замдиректора Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по вопросам взаимодействия с малым и средним бизнесом.

Алексей Белянин