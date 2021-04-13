Имущество ростовской кондитерской фабрики «Мишкино» оценили в 1,5 млрд рублей

По итогам инвентаризации имущество ООО «Кондитерская фабрика „Мишкино“» было оценено в 1,5 млрд руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно опубликованным документам, стоимость производственного комплекса кондитерской фабрики, а именно производственный корпус, склад, стоянки и т. д. Были оценены в 643,7 млн руб.

Напомним, ООО «Кондитерская фабрика „Мишкино“» было признано банкротом в конце марта 2021 года. Общая сумма задолженности компании перед кредиторами составила более 2,2 млрд руб.

Фабрика была построена в поселке Александровка Аксайского района. С 2013 года предприятие выпускает восточные сладости — халву, щербет, козинаки, арахис в сахаре, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган».

Наталья Шинкарева