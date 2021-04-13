Жителя Ижевска осудили за убийство жены и ее гостя

Верховный суд Удмуртии приговорил жителя Ижевска к 17 годам заключения в колонии строгого режима за убийство супруги и ее гостя. Также удовлетворены иски родителей погибшего мужчины и сестры потерпевшей о возмещении морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что семья подсудимого фактически распалась, и ижевчанин проживал отдельно. При этом он считал жену своей собственностью и «не желал ее с кем-либо делить», как заявил в суде. 10 июня 2020 года он обманным путем вошел в квартиру супруги, где в это время находился неизвестный ему мужчина. Подсудимый взял нож и нанес множественные удары супруге и гостю, а затем скрылся. После этого он вернулся в квартиру, вымыл нож, закрыл двери и уехал.