В Ярославле трех братьев-поджигателей обвинили в убийстве четырех человек

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении трех братьев, совершивших поджог дома в Красноперекопском районе, в результате которого погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области.

В пресс-службе уточнили, что 22-летний, 25-летний и 36-летний мужчины, в зависимости от роли и степени участия в совершенном преступлении, обвиняются по п. п. «а», «в», «е», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «е», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), п. п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью), п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

По данным пресс-службы, в феврале 2020 года в вечернее время обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения пришли к знакомым, проживающим в частном доме, расположенном в Красноперекопском районе Ярославля, с целью найти местного жителя, с которым незадолго до этого у одного из братьев случился конфликт.

«Несмотря на то, что обидчика в доме не оказалось, они избили хозяев дома и двух их гостей. Когда потерпевшие потеряли сознание, братья похитили их имущество и с целью сокрытия преступления подожгли дом и скрылись с места преступления»,— рассказали в пресс-службе, добавив, что в результате пожара четыре человека погибли. 87-летнего мужчину, проживающего во второй половине дома, удалось спасти.

По информации пресс-служб, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Сабаева