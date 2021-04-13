Экс-главе Чебаркуля сократили тюремный срок

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему главе Чебаркуля Сергею Ковригину. Как сообщают в пресс-службе суда, коллегия по уголовным делам оправдала экс-мэра по ч. 2 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава преступления. В получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ) виновность Ковригина подтверждена. Суд сократил экс-главе срок отбывания наказания в колонии общего режима с шести лет до пяти лет и восьми месяцев. Срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на госслужбе сокращен с пяти до четырех лет.

Как ранее сообщал “Ъ-Южный Урал”, по данным следствия, Сергей Ковригин незаконно передал частным организациям городские коммунальные сети в аренду за взятку в виде услуг журналиста, писавшего хвалебные статьи о деятельности администрации. Государственный обвинитель просил суд приговорить бывшего мэра к десяти годам колонии. Сам экс-глава Чебаркуля свою вину не признал.