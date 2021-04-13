За проект реставрации памятника в Уфе заплатят до 2 млн рублей

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) объявило электронный аукцион на отбор разработчика эскизного проекта реставрации главного дома усадьбы старообрядцев Душиных, расположенной на Коммунистической улице в Уфе. Подрядчик должен до ноября 2021 года предложить меры по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, для чего предварительно провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности здания и описать необходимые архитектурные и конструктивные решения. На разработанную научно-проектную документацию должно быть получено положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы. Начальная стоимость контракта 2 млн руб. Аукцион состоится 22 апреля. Контракт будет оплачен из средств бюджета Уфы.

Главный дом усадьбы старообрядцев Душиных 1917 года постройки — двухэтажное кирпичное здание площадью 291 кв. м. В 2013 году прокуратура Кировского района Уфы через суд требовала от мэрии реконструировать здание, в котором проживали люди. В 2017 году году мэрия Уфы признала дом аварийным и подлежащим расселению. Осенью 2020 года Башкультнаследие сообщило, что усадьбу отреставрируют.

Дарья Кучеренко