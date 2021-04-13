В Воронежской области число жертв коронавируса превысило 3 тыс. человек

По данным на 13 апреля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 3 012 человек, из них за последние сутки – 18, сообщил телеграм-канал облправительства со ссылкой на данные регионального оперштаба. Диагноз COVID-19 за последние сутки диагностирован у 183 воронежцев. Общее число заразившихся за все время пандемии в регионе достигло 77 678 человек.

По данным федерального оперштаба, в регионе от последствий коронавируса скончались 2 500 человек, семеро за последние сутки. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

По данным облправительства, на сегодняшний день прививку от коронавируса в регионе получили свыше 175 тыс. человек, в том числе двукратно — более 111 тыс.

Ирина Лобанова