«Россети Тюмень» повысит квалификацию более четырех тысяч энергетиков На эти цели компания направит 36,5 млн рублей

В 2021 году 4,2 тыс. сотрудников «Россети Тюмень» пройдут профессиональное обучение и повышение квалификации. На эти цели компания направит 36,5 млн руб. Переподготовку и повышение квалификации по различным программам пройдут инженеры, линейный персонал, диспетчерский состав и водители спецтехники. Комплексная система кадровой подготовки включает в себя обучение и руководителей различного ранга.



Уровень профессиональных компетенций смогут повысить более половины сотрудников «Россети Тюмень». Такой подход обеспечивает энергокомпанию высококвалифицированным персоналом с актуальным набором навыков и знаний, необходимых при решении отраслевых задач. Наиболее востребованными являются образовательные программы профессиональной подготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям.

Для обучения своих работников «Россети Тюмень» привлекают не только специализированные учебные организации. Специфике работы с новейшими технологиями энергетиков знакомят поставщики и производители электроэнергетического оборудования. С учетом отраслевых задач уникальные обучающие программы для сотрудников разрабатывают лидирующие центры российской науки. Например, в 2020 году образовательный трек для главных инженеров предприятия подготовил Университет Иннополис.

«Кадровый потенциал сегодня является решающим фактором конкурентоспособности предприятия в любой отрасли. Темпы развития технологий в современной энергетике требуют от персонала электросетевых компаний постоянного развития компетенций, связанных с IT-решениями и высокой автоматизацией производственных процессов. Поэтому "Россети Тюмень" вкладывают значительные средства в профессиональное образование своих работников»,— отметил заместитель генерального директора — руководитель аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков.