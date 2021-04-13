«Тема вечная и всеобъемлющая — природа и ее краски» Анна Минакова — о новой коллекции Tiffany & Co

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем может заинтересовать коллекция Colors of Nature.

Компания Tiffany & Co. представила высокоювелирную коллекцию Colors of Nature. Это новая часть знаменитой Blue Book — ныне ежегодного парада high jewellery, а когда-то — ежегодного каталога в синей обложке. Некоторые почему-то думают, что в обложке цвета Tiffany Blue — это не так. Сначала книга выходила с темно-синей и черной обложками, но вернемся к новой коллекции.

Тема вечная и всеобъемлющая — природа и ее краски. Рисовали, разумеется, камнями. Среди них самые дорогие — бриллиант огранки «маркиза» весом 21 карат и 95-каратная жемчужина мело с фарфоровым сиянием. Та самая редкая жемчужина, вес которой наряду с конхом измеряется в каратах, а не в миллиметрах.

В коллекции нашлось место и произведениям дизайна Шлюмберже (как мы помним, у Tiffany богатые архивы), и тем, где главными дизайнерами стали геммологи — например, колье с аквамаринами, танзанитами, турмалинами и морганитом общим весом 278 карат.