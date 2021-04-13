В Черноземье за сутки 560 человек заболели коронавирусом, 25 умерли

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 560 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 240 590 человек. За сутки зафиксированы 25 летальных случаев — два в Тамбовской области, по три в Белгородской и Курской, четыре в Орловской, шесть в Липецкой, семь — в Воронежской (всего 5 267 случаев). За минувший день выздоровели 562 (всего 221 833) человека.

В Белгородской области — 86 новых случаев COVID-19 (всего 35 382), выздоровели 62 (всего 33 314), умерли за все время пандемии — 593.

В Воронежской области — 183 новых случая (всего 77 678), новых выздоровевших — 210 (всего 72 452), умерли за все время пандемии — 2 500.

В Курской области — 80 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 35 159), выздоровели 117 (32 172), смертельных случаев с марта 2020 — 630.

В Липецкой области зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса (всего 28 665), новых выздоровевших 31 (всего 25 405), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 585.

В Орловской области — 57 новых случаев (всего 33 210), выздоровели 78 (всего 30 679), умерли с начала пандемии — 523.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 76 диагноза коронавируса (всего 30 496), новых выздоровевших 64 (всего 27 811), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 436.

Ирина Лобанова