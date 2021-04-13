В Алтайском крае определен новый регоператор по обращению с ТКО по Барнаульской зоне Он оценил свои услуги за девять лет в 11,1 млрд рублей

Конкурсная комиссия во вторник признала барнаульскую компанию «Эко-Утилизация» победителем отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Барнаульской зоны Алтайского края.

В эту зону входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский.

В региональном министерстве строительства и ЖКХ пояснили, что соглашение с действующим регоператором АО "Эко-Комплекс" действовало три года и заканчивается 1 июня 2021 года. «Эко-Утилизация» приступит к работе со 2 июля. Полномочия нового регоператора будут действовать девять лет, до конца 2030 года.

«Эко-Комплекс» сообщил ИА «Банкфакс», что не планирует уходить с рынка после истечения срока соглашения: он эксплуатирует единственный барнаульский полигон ТКО, так что в любом случае будет взаимодействовать с новым регоператором.

По данным сайта торгов, к конкурсному отбору были допущены три барнаульские компании: «Эко-Комплекс», «Эко-Утилизация» и «Экосоюз». При начальной (максимальной) цене 12,17 млрд руб., «Эко-Утилизация» предложила выполнить работы за 11,08 млрд руб.

ООО «Эко-Утилизация», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2019 года с уставным капиталом 50 тыс. руб., специализируется на сборе неопасных отходов. Компания принадлежит директору Александру Тагильцеву.

Дарья Решетникова