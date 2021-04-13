Двух жителей Кубани осудили за нелегальную продажу осетров и икры в Хабаровском крае

Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор двум жителям Краснодарского края, обвиняемым в незаконной продаже ценных пород рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

По данным следствия, организованная группа в 2018 году покупала, хранила и перевозила для дальнейшей продажи рыбу осетровых видов и ее икру. В общей сложности участники преступной группы купили 800 кг икры и 11 кг мяса осетра амурского, сахалинского и калуги. Их деятельности пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Организатор группы, попытавшись избежать ответственности, предложил сотрудникам спецслужб взятку в размере не менее 5 млн руб. «Свои намерения довести до конца не смог, поскольку оперативный сотрудник принял меры по пресечению преступления», -говорится в сообщении прокуратуры.

На участников преступной группы завели дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, их частей и дериватов). Организатору группы также предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки в особо крупном размере).

В итоге суд приговорил организатора группы к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в 1 млн рублей. Участнику группы назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб. Осужденные взяты под стражу из зала суда.

Алексей Белянин