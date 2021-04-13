Лидер ЛДПР призвал переименовать город Энгельс в Саратовской области

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области. Общаясь с журналистами, он отметил, что российский город назван в честь «самого страшного русофоба», сообщает РИА Новости.

«Город Энгельс... До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии... Ему город стоит целый и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо... Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию... Кто нас будет уважать, если мы в честь тех, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали с их именем и улицы?» - цитирует политика СМИ.

Город Энгельс получил свое название в 1931 году, в период с 1914 по 1931 год он назывался Покровск, а до 1914 года – Покровская Слобода.

Марина Ковалева