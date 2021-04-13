В Калмыкии будут судить супругов за попытку обманом получить грант

В Малодербетовском районе Калмыкии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супружеской пары. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особом крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили в республиканской прокуратуре, для получения гранта на создание и развитие фермерского хозяйства супруги предоставили в республиканское министерство сельского хозяйства копию подложного диплома о среднем профессиональном образовании и необходимый пакет документов. Таким образом, обвиняемых включили в перечень рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению гранта в размере почти 2 млн руб.

Материалы уголовного дела направили в Малодербетовский районный суд.

Мария Шахрай