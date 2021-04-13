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Челябинское «Яблоко» проведет праймериз для определения кандидатов на выборы в Госдуму

Челябинское региональное отделение «Яблока» приняло решение рекомендовать съезду партии выдвигать кандидатов в Госдуму на Южном Урале по итогам праймериз. Как сообщают в отделении, отбор претендентов будет вестись по пяти одномандатным округам.

Партия начала принимать заявки от желающих быть задействованными в праймериз в качестве выборщиков и участников. В сообщении партии говорится, что регистрация продлится до 14 мая и открыта «для всех дееспособных граждан РФ, достигших 18-летнего возраста, поддерживающих программные цели и практические действия партии “Яблоко”, подписавших меморандум политической альтернативы, а также не имеющих членства в других политических партиях».

Отбор кандидатов пройдет 15 мая на открытом заседании регионального совета «Яблока». Дебаты и голосование намечены на 1 июня.

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