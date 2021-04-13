Ученые из Удмуртии обучили нейросеть определять свойства материалов

Специалисты Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН обучили нейросеть определять свойства сплавов при различных концентрациях. Об этом сообщает пресс-служба учреждения со ссылкой на главного научного сотрудника, доктора физико-математических наук Анатолия Аржникова.

«Что дает эта решенная с помощью нейросетей научная задача Представьте себе: есть экспериментальный набор данных для сплава при фиксированной концентрации. И в эксперименте я могу определить ближний порядок в этом сплаве. Я обучаю на этих данных нейронную сеть – и она мне выдает результаты по упорядочению сплавов при других концентрациях, где нет ни эксперимента, ни теории»,— отметил господин Аржников.

Указанная методика открывает возможность предугадать, какими будут свойства материалов без проведения экспериментов и расчетов. Это особенно важно для новых направлений в материаловедении, в частности, для описания высокоэнтропийных сплавов.