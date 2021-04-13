Мишустин провел перестановки в Минпромторге

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, увеличившее возможное число заместителей министра промышленности и торговли с 10 до 11. По распоряжению премьера главы двух департаментов Минпромторга — Алексей Ученов и Василий Шпак — были повышены до заместителей министра. Соответствующие постановления опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Также Михаил Мишустин сменил первого замминистра промышленности и торговли. Вместо Сергея Цыба этот пост займет Василий Осьмаков.

Сергей Цыб, по данным источника «РИА Новости», перейдет на работу в госкорпорацию «Ростех». Там он будет курировать госпрограммы в области фармацевтики, медицинского оборудования и здравоохранения.

О начатой правительством административной реформе читайте в материале “Ъ” «Сокращения поставили на старт».